ROMA Tre opzioni per gli azionisti di minoranza del Montepaschi, nelle pieghe del progetto di derisking Hydra, da 8,9-9 miliardi lordi di Npl e Utp, mediante scissione di un complesso aziendale in una bad bank destinata ad Amco. Il progetto, secondo fonti del Tesoro, è alle battute finali e, dopo l'esame del comitato rischi del tardo pomeriggio di oggi, dovrebbe essere varato dal cda straordinario presieduto da Patrizia Grieco di domani. Il via libera potrebbe beneficiare dell'ok informale della Bce al trasferimento di circa 1-1,1 miliardi di patrimonio sotto forma di equity nella Newco-bad bank oggetto della scissione.

È un week end di lavoro in Rocca Salimbeni per l'ad Guido Bastianini, la prima linea manageriale, i consulenti di Lazard, BonelliErede,, il perito Deloitte, alcuni consiglieri, per la definizione finale, prima della delibera e dell'invio formale del dossier alla Vigilanza europea. È un progetto che ha un impatto significativo di mercato perché permette alla banca senese di ripulire l'attivo riportando l'Npe ratio dall'attuale 12,5% in un'area 4%, che è uno degli indici più bassi del sistema bancario italiano. Ed è un viatico propizio per la futura ri-privatizzazione di Mps con l'uscita del Tesoro che da due anni ha il 68%, a seguito della ricapitalizzazione precauzionale da 5,4 miliardi.

L'operazione Hydra prevede che circa 4,2-4,3 miliardi netti di crediti deteriorati siano trasferiti a una Newco destinata ad Amco, a sua volta controllata al 100% da via XX Settembre. Anche se i conti definitivi saranno pronti stasera, all'attivo ci saranno appunto gli asset di 50% Npl e 50% Utp, al passivo 1-1,1 miliardi di capitale e circa 3,2 miliardi rivenienti da un finanziamento a cinque anni erogato da JpMorgan e Ubs.

L'operazione ha già ricevuto, da fine maggio, il benestare della Dg Comp con l'esonero di qualunque rischio di aiuto di stato nei valori contabili di trasferimento-cessione fra due soggetti pubblici, appunto Mps e Amco. Il negoziato con Bce sarebbe ancora in corso perché nella scissione, ci sarà il trasferimento di una parte del patrimonio del Montepaschi e per questo l'Autorità europea dovrà dare l'autorizzazione.

La scissione non è proporzionale per allocazione del patrimonio, e il Tesoro dovrebbe annullare le azioni che gli spetterebbero in concambio per non alterare troppo gli assetti azionari. Per quanto riguarda invece, i soci di minoranza senesi, che tutti insieme detengono il 32% circa, lo schema messo a punto nelle ultime ore consente loro tre opzioni. Innanzitutto il diritto di recesso dalle azioni della bad bank, non quotata, che finirà in Amco. Oppure accettare nuove azioni Mps o azioni della ex Sga. Probabilmente i piccoli soci preferiranno titoli della banca quotata da negoziare eventualmente al momento propizio.

L'operazione così strutturata dovrà poi essere deliberata da un'assemblea di Mps da tenersi probabilmente ai primi di agosto. Chiuso questo capitolo, Bastianini potrà dedicarsi al nuovo piano industriale da predisporre per rinegoziare gli impegni con l'Europa in funzione di un allungamento del termine attuale di fine 2021 per trovare un nuovo socio. E per fare il piano il banchiere sceglierà un advisor fra McKinsey, Bcg, Bain, Kpmg.

