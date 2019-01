Mps cede 3,5 miliardi di crediti in sofferenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NPLROMA Monte dei Paschi ha ceduto un pacchetto di «crediti non performing» per un totale di 3,5 miliardi. La banca spiega che in questo modo il «portafoglio di inadempienze probabili è ridotto nell'anno di circa 1,9 miliardi rispetto a un target di piano di 1,5 miliardi». In particolare gli accordi vincolanti sottoscritti di Mps prevedono la cessione di un portafoglio di complessivi 2,2 miliardi di crediti unsecured non performing di piccolo importo e consumer credit (cosiddetto progetto Merlino). «Gli acquirenti del portafoglio,...