RIASSETTI

ROMA Arriva sul tavolo del Tesoro, nella duplice veste di azionista di maggioranza e di Autorità governativa, il nuovo piano strategico 2021-2025 di Montepaschi approvato giovedì 17 dal cda.

Domani Guido Bastianini dovrebbe consegnare alla struttura di via XX Settembre il progetto che, prima di essere inoltrato alla Dg Comp, sulla base del piano di ristrutturazione da essa autorizzato il 4 luglio 2017, il Ministero con l'ausilio dell'advisor Bofa Merrill Lynch dovrà valutarne la coerenza con i vincoli posti.

Ma è di tutta evidenza che il nuovo percorso disegnato nella forma stand alone non rientri nei paletti posti più di tre anni fa a fronte della ricapitalizzazione precauzionale di 5,4 miliardi, avvenuta dopo che, azionisti e creditori subordinati, avessero fornito un contributo di 4,3 miliardi per limitare l'uso di denaro dei contribuenti, come previsto dalla normativa dell'Ue in materia di aiuti di Stato. Di questi 4,3 miliardi, 1,5 miliardi riferiti a titoli venduti alla clientela retail, sono stati rimborsati dall'istituto ai sottoscrittori.

Alla luce della situazione attuale, Bruxelles, Francoforte e Mef si stanno convincendo che l'unica strada e la fusione con un altro istituto nel giro di pochi mesi. E il principale istituto individuato è Unicredit, dopo che il Mef avrà costruito tutte le condizioni per rendere neutra l'operazione.

Il nuovo piano strategico è stato «elaborato ipotizzando iniziative strategiche coerenti con un sostanziale mantenimento dell'attuale modello operativo e dell'infrastruttura tecnologica», è l'indirizzo annunciato dal cda di tre giorni fa, sia pure per «non porre vincoli ad ipotesi aggregative».

Siena predisporrà un nuovo capital plan da sottoporre alla Bce entro il 31 gennaio 2021 «con l'indicazione dei fabbisogni di capitale, di 2-2,5 miliardi e un'indicazione circa le modalità per soddisfare detti fabbisogni».

La modalità cui fa riferimento il board sarebbe la copertura da parte del tesoro, almeno della sua quota parte, pari a 1,36-1,7 miliardi.

Mps precisa che «il rafforzamento patrimoniale ipotizzato è idoneo a risolvere lo scenario di shortfall di patrimonio regolamentare che al 31 marzo 2021 è quantificato in oltre 0,3 miliardi e, al 1° gennaio 2022, in circa 1,5 miliardi». Ma sarebbero queste assunzioni, tutte da verificare alla luce delle valutazioni della Vigilanza europea, a suscitare perplessità e probabilmente a richiamare l'attenzione dell'azionista di maggioranza che vuol stare ben attento a rispettare lo schema di salvataggio dell'Europa.

ASSUNZIONI FUORI MISURA

L'ok della Commissione Ue faceva riferimento «all'accordo di massima dell'1 giugno 2017 fra Piercarlo Padoan e Margrethe Vestager».

Il piano 2017-2021 prevedeva per il 2020, ricavi per 4,2 miliardi, un risultato netto di 900 milioni, un utile al lordo delle imposte per 750 milioni, circa 125 miliardi di attività totali.

Sicuramente la banca ha centrato ampiamente solo l'obiettivo di pulizia di bilancio, vendendo nel 2018 circa 24 miliardi di Npl al fondo Atlante II e adesso, 9 miliardi ad Amco, mediante scissione proporzionale.

Quest'ultima operazione ha comportato però rettifiche che impatteranno sul bilancio 2020, portandolo in profondo rosso, dopo che i nove mesi hanno registrato una perdita di 1,5 miliardi. E oltre a chiudere in perdita anche gli altri target sono molto lontani.

La cessione degli Npl accompagnata a un riposizionamento del modello di business verso la clientela al dettaglio e le pmi sono azioni che «contribuiranno a garantire la redditività a lungo termine di Mps», si legge nell'autorizzazione della Dg Comp. Che ha inoltre sottolineato: «il piano di ristrutturazione è volto a far sì che lo Stato percepisca una remunerazione adeguata per il suo apporto di capitale».

Oggi il Mef accusa una perdita cospicua, visto che il valore della sua partecipazione attuale si attesta a 816 milioni e la condizione della remunerazione dell'investimento è andata da tempo in fumo.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA