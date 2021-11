Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTIROMA Montepaschi conferma nei nove mesi la crescita dei ricavi (+ 7% a 2,2 miliardi) con un'impennata (+ 35%) delle commissioni del risparmio gestito e una riduzione del 2% dei costi del personale. Ieri il cda presieduto da Patrizia Grieco ha approvato il rendiconto di periodo e ha avviato la revisione del nuovo piano industriale in vista anche della nuova ricapitalizzazione a condizioni di mercato, come confermato tre giorni fa in...