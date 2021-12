RISANAMENTI

MILANO Via a una nuova e più snella Mps attraverso una discontinuità del business model; radicale semplificazione del modello operativo e della struttura del gruppo; prosecuzione del processo di de-risking e resilienza e creazione di valore che permetta un'adeguata remunerazione agli azionisti. In queste quattro leve si fonda il nuovo piano strategico 2022-2026 approvato ieri dal cda e che è finanziato da un aumento di capitale di 2,5 miliardi entro il 2022. In funzione di questi mezzi freschi forniti dal Mef (64%) e dal mercato e alla generazione organica di 170 punti base di Cet1 realizzata nei primi 9 mesi del 2021, Siena potrà sostenere circa 800 milioni di investimenti IT, la maggior parte dei quali verranno realizzati nei primi anni di Piano, circa 1 miliardo di costi di ristrutturazione nonché la completa rispondenza alle indicazioni emerse in sede di Stress Test 2020.

Riguardo al tasto dolente degli esuberi che da tempo pesa sul Montepaschi, come si è visto anche nelle trattative Tesoro-Unicredit, si prevede l'attivazione di un piano di uscite volontarie di personale, con risparmi di costo di circa 275 milioni all'anno. Tali risparmi potrebbero essere per la maggior parte realizzati entro il 2024, in funzione delle negoziazioni con i sindacati. Secondo fonti attendibili, dovrebbero attestarsi a 4 mila, aventi tutti i requisiti per il prepensionamento. Questo Piano che sostituisce del tutto quello (2021-2025) del dicembre 2020, sarà presentato nell'ambito dei vari percorsi regolamentari che l'istituto guidato da Guido Bastianini ha intrapreso con la Bce e la Ue. In parallelo il Tesoro ha in corso interlocuzioni con la DG Competition in relazione ai tempi di dismissione della partecipazione (bilancio 2022), chiedendo una proroga di circa 18 mesi.

Venendo agli obiettivi a tendere (2026) il rilancio prevede iniziative per sostenere la crescita, con sforzi di trasformazione immediati e tangibili che porteranno ad una redditività costante e a benefici patrimoniali: nello specifico, si legge nella nota della banca, già nel 2024 è atteso un utile pre-tasse di 700 milioni, un cost-income ratio al di sotto del 60%, un costo del rischio di 50 punti base, un ritorno sul capitale tangibile di circa l'8,5-9% nel 2024 (per salire all'11% nel 2026) e un Cet1 Fully loaded ratio superiore al 14% nel 2024 e pari a circa 17,5% nel 2026. Rapporto tra crediti deteriorati lordi e portafoglio crediti (Npe) sotto il 4%.

