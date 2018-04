Mose, avanti a rilento: nel 2017 opere per soli 85 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREVENEZIA Il Mose è completato al 93 per cento, ma quell'ultimo 7 per cento procede molto, ma molto a rilento. Colpa della carenza di liquidità per le lentezze delle erogazioni governative, del braccio di ferro sulle cifre con il provveditorato alle Opere pubbliche e della difficoltà di ottenere credito temporaneo dalle banche. Il Consorzio Venezia Nuova ha pubblicato il suo bilancio consuntivo per il 2017, il quale specifica che nel corso dell'anno si è fatto un avanzamento opere per un controvalore di 85 milioni, che in...