Mosca reagisce alle sanzioni degli Usa spunta l'idea di vendere il petrolio in euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GUERRA COMMERCIALEMOSCA L'uno-due assestato all'economia russa in meno di dieci giorni (il probabile nuovo giro di sanzioni da parte degli Usa e il crollo della Lira turca) ha riportato Mosca sul chi va là, dopo un periodo di relativa tranquillità. Il rublo è infatti precipitato nuovamente sia nei confronti del dollaro sia dell'euro e la borsa è andata in fibrillazione. Il Cremlino non ha «ancora» dato indicazioni chiare su come reagire - le opzioni d'altra parte sono limitate - ma una cosa è certa: Mosca sta riducendo al minimo la sua...