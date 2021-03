IL RITRATTO

ROMA È morto a 85 anni Pietro Larizza, segretario generale della Uil dal 1992 al 2000, uno dei «Padri nobili» dell'organizzazione, come lo ricorda la stessa Uil «onorandone la memoria». Fu tra i promotori e protagonisti della «stagione della concertazione» che portò alla firma dello storico Protocollo del luglio 1993 con il governo Ciampi sulla politica dei redditi. Nato a Reggio Calabria nel 1935, ha dedicato la sua vita al mondo del lavoro, del sociale e alla Uil. Lo ricorda anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Uomo del dialogo», che «ha lasciato un segno come dirigente sindacale impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella costruzione di una rete di relazioni industriali», «per l'affermazione di principi di giustizia sociale». Socialista convinto, riformista autentico. Nel 1963 fu chiamato a lavorare a Roma alla Cassa per il Mezzogiorno e nello stesso anno si iscrisse alla Uil, dove cominciò un lungo impegno che lo portò prima alla guida della camera sindacale di Roma e poi nel 1979 alla segretaria confederale. Divenne segretario organizzativo della Uil nel 1981 e nel febbraio 1992 fu eletto segretario generale, succedendo a Giorgio Benvenuto. Oltre al Protocollo del 1993, firmò gli accordi del 1995, con il governo Dini, sulla riforma pensionistica, di cui era uno dei massimi esperti. Nel 2000 lasciò la guida del sindacato di via Lucullo e fu nominato presidente del Cnel, incarico che ricoprì fino al 2005. Fu anche senatore dell'Ulivo nella XV legislatura.

