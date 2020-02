L'OPERAZIONE

NEW YORK Tredici miliardi di dollari in azioni: questo è il prezzo con cui la banca multinazionale di investimenti Morgan Stanley si è aggiudicata l'aquisizione della banca di investimenti on-line E*Trade. Il Ceo della Morgan Stanley, James Gorman ha salutato la fusione con grande soddisfazione: «Noi pensiamo che questa sia un'occasione unica per portare la gestione della ricchezza su un piano completamente diverso».

Effettivamente la Morgan Stanley, finora specializzata nell'assistere clienti con grossi patrimoni, governi e istituzioni, accede attraverso E*Trade a una fascia di risparmiatori e investitori al dettaglio di calibro medio e medio-basso, e soprattutto più giovani, che finora aveva evitato. Una volta completata, entro la fine di quest'anno, l'operazione risulterà in una azienda con otto milioni di utenti, con attività oltre i 3 mila miliardi di dollari. La fusione conferma la tendenza alla concentrazione, già manifestatasi appena due mesi fa con la fusione della prima azienda di brokeraggio, la Charles Schwab, con la rivale TD Ameritrade. Quella fusione era costata alla Schwab ben 25 miliardi di dollari.

Anna Guaita

