LO SVILUPPO

VENEZIA Il gruppo Morato Pane cresce ancora e arriva a 250 milioni di fatturato aggregato. La società vicentina ha acquisito i grissini trevigiani Roberto e si sviluppa anche in Spagna rilevando una parte del comparto bakery salato di Cerealto-Siro, operazioni che la portano a essere tra i primi gruppi di settore in Italia e in Europa. Obiettivo finale di questo processo di crescita sarebbe la Borsa.

LEADER DI SETTORE

L'azienda vicentina fondata 50 anni fa da Luigi Morato, oggi presidente, è controllata da una holding partecipata da diverse famiglie industriali. Roberto Industria Alimentare, fondata nel 1908 da Mario Canzian, è nata come laboratorio artigianale e dal 2010 è guidata da Gianni Canzian. L'azienda con sede a Susegana conta oltre 200 dipendenti e ha chiuso il 2018 con ricavi per 57,1 milioni, un ebitda di 2,74 milioni e una posizione finanziaria netta di 1,25 milioni.

Morato Pane è la seconda azienda italiana per volumi prodotti nella panificazione confezionata dopo Barilla. Nel 2006 l'azienda era uscita dalla galassia Kamps-Barilla ed era stata ricomprata dalla famiglia Morato che, con Aliante Equity Investments e Nem Imprese (gestito da Nem sgr, ex gruppo Popolare Vicenza, oggi Alkemia Capital sgr), aveva rilevato il 70% della società detenuto da Harry's France/Kamps (Barilla). La famiglia Morato aveva infatti mantenuto la proprietà del 30% della società. Al tal fine era stata creata una newco (Progetto Pane) partecipata al 60% dalla famiglia Morato, al 25% da Aliante e al 15% dal fondo Nem Imprese. Oggi il socio di riferimento è la holding industriale Aliante Equity, che rappresenta un gruppo coeso di famiglie industriali europee che tramite i loro family office hanno sposato una logica di investimento di lungo termine che ha portato in passato alla partnership con Luigi Bravi della Orva di Bagnacavallo (Ravenna). Negli 8 stabilimenti italiani, il gruppo produce pane da sandwich, pane in cassetta, pane per tramezzini, bruschette, panini dolci e salati e piadine; inoltre, produce sostituti del pane croccanti, tra cui in primis grissini, crostini e bruschette.

«Con queste due importanti operazioni dichiara l'Ad Stefano Maza- il nostro gruppo consolida un fatturato di circa 250 milioni, confermandosi la seconda azienda italiana nel mercato della panificazione confezionata e aprendo a un importante sviluppo del business estero, che oggi rappresenta quasi il 30% del fatturato aziendale». Ma nelle strategie di sviluppo del gruppo Morato c'è anche la volontà di rafforzare la presenza all'estero, a partire dall'Europa con la Spagna come Hub per Francia e Gran Bretagna, per poi guardare anche ai mercati nordamericani, dove sono in fase di valutazione alcuni dossier di investimento.

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA