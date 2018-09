Moody's premia Fca migliorato l'outlook

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROMOZIONEROMA Promozione per Fca. Moody's ha annunciato di aver alzato l'outlook da stabile a positivo confermando il rating Ba2 per Fiat Chrysler. Conferme anche per le emissioni della filiale americana Fca Us.«Il cambiamento dell'outlook riflette i continui miglioramenti dei parametri del credito del Gruppo dal nostro ultimo upgrade dello scorso marzo - ha spiegato Falk Frey, senior vive presidente di Moody's e capo analista per l'azienda italo-americana - Se tali parametri verranno mantenuti anche in un periodo di domanda più debole,...