Monti: udienza a gennaio, i lavoratori non si fermano

LA CRISIMASERADA (TREVISO) L'udienza al Tribunale delle imprese di Venezia per l'eventuale pronunciamento di stato di insolvenza di Tessitura Monti, gruppo del tessile di Maserada sul Piave (Treviso) da 248 dipendenti in Italia e altre fabbriche oeprative all'estero, è stata fissata per il prossimo 8 gennaio. Lo si apprende da fonte sindacale dopo un incontro con il tavolo di crisi della Regione Veneto al quale hanno partecipato esponenti della società e delle organizzazioni dei lavoratori.La richiesta di accesso all'amministrazione...