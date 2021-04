Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Via libera degli azionisti di Bper al nuovo cda dell'istituto che archivia l'era Vandelli e che apre quella targata Montani come Ad. Con una sorpresa: i fondi superano Unipol e vanno in maggioranza nel collegio sindacale. Infatti la lista più votata, si legge in una nota, è stata quella dei fondi di Assogestioni, che ha ottenuto il 44,26% dei voti espressi in assemblea e ha visto eletti tutti e tre i suoi rappresentanti Silvia Elisabetta...