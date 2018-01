MoneyGram, gli Usa fermano il piano di Alibaba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONENEW YORK Il magnate cinese Jack Ma è stato costretto a gettare la spugna: l'acquisto della piattaforma di pagamenti online MoneyGram al quale la sua finanziaria lavorava da dieci mesi non è possibile perché impedito dalla Commissione statunitense per gli investimenti da parte degli stranieri (la CFIUS). Dietro l'ostruzionismo dell'authority c'è la mano di Donald Trump, o meglio le unghie che il presidente sta affilando in preparazione di un attacco diretto alla Cina. Ma aveva lanciato l'offerta lo scorso marzo, come uno dei...