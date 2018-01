Moncler corre verso i 7 miliardi pronto lo sbarco in Thailandia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Due mesi fa ha vinto il premio EY ed è stato indicato come imprenditore dell'anno. Remo Ruffini è Mister Moncler, l'inventore del «piumino globale». Sua l'idea di far scendere dalla montagna la giacca imbottita e trasportarla in città, facendola diventare anche un capo adatto alle serate eleganti. Ed è stato un successo: a fine 2016 il gruppo ha tagliato il traguardo del miliardo di ricavi con 200 milioni di utile netto. I nove mesi del 2017 si sono chiusi a loro volta a quota 737 milioni, con una crescita del 15% sul 2016...