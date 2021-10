Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MODAVENEZIA Un cartellino digitale che non si può contraffare. Tracciabilità di tutti i prodotti. Garanzie in più per l'usato di pregio, che acquisisce valore proprio perché la sua vita è completamente ricostruibile. E la presenza di un gemello digitale per i prodotti dei grandi brand, con regole e mercato proprio. Si chiama metaverso ed è la nuova frontiera del lusso. Un mondo in potentissima evoluzione. Accelerata dalla pandemia....