MODAVENEZIA Patrizia Moro, veneziana della Giudecca, è la nuova vicepresidente del Fondaco dei Tedeschi e di Dfs Italia. Arrivata da un mese e mezzo, Moro si è presentata ufficialmente oggi alla stampa. Laureata in Lingue orientali a Cà Foscari, Moro si è trasferita in Giappone nel 1998, iniziando una carriera all'interno delle grandi maison di moda italiane (Max Mara, Prada, Ferragamo). «Ho sempre lavorato nel fashion e ho sempre fatto retail moda: non avrei mai pensato di trovare lavoro nel mio campo a Venezia - si è presentata -. Per...