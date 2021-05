Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MODAVENEZIA Il gruppo Otb di Renzo Rosso non si ferma ed è pronto per altre acquisizioni dopo Jil Sander. Una tela che potrebbe essere tessuta in altre direzioni, almeno stando a quanto ha rivelato ieri l'Ad Uberto Minelli: Otb valuta «opportunità sia sulla filiera produttiva sia sulla filiera distributiva».«L'ultima acquisizione, quella di Jill Sander, rientra in una strategia che parte dal lontano», ha sottolineato Minelli,...