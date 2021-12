Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MODAVENEZIA Geox riparte dal capitale umano e mette a terra un piano industriale che prevede ricavi per 800 milioni al 2024 e un ebit al 5-6%. In cantiere investimenti totali per 70-80 milioni, ma soprattutto un sempre maggiore impegno sulle vendite online che dovrebbero arrivare al 30% del fatturato complessivo, il doppio dal 2019. «Il capitale umano oggi rappresenta il nostro futuro - ha sottolineato il presidente e fondatore Mario Moretti...