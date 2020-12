MODA

TREVISO Ottanta milioni di euro per crescere. È la cifra messa sul tavolo da Ovs, forte di un trimestre in decisa crescita nelle vendite, ottima redditività e generazione di cassa. Anche alla luce di questi risultati, il gruppo guidato dall'Ad Stefano Beraldo è uscito allo scoperto e contemporaneamente a un aumento di capitale di 80 milioni di euro approvato all'unanimità dall'assemblea degli azionisti ha anche confermato che il gruzzolo sarà destinato a «cogliere opportunità di M&A». Tradotto: c'è un'offerta per Stefanel.

Da tempo circolavano voci su un possibile interesse di Ovs per il gruppo trevigiano dell'abbigliamento in amministrazione straordinaria. Dopo due tentativi senza esito, il commissario Raffaele Cappiello aveva indetto un nuovo bando, scadenza al 7 dicembre: due i possibili acquirenti interessati. Uno di questi, e lo ha confermato ieri Beraldo, è proprio Ovs: «È stata presentata un'offerta vincolante volta all'acquisizione di alcuni asset della suddetta società tra cui in particolare il brand storico dell'azienda. In considerazione dell'entità di tale offerta, i mezzi finanziari necessari risultano essere ampiamente nelle disponibilità correnti del gruppo». Oggi, al ministero dello Sviluppo Economico, con l'apertura delle buste si saprà qual è l'altra offerta: è possibile che si tratti di un gruppo con all'interno i proprietari di Carel e di Ima, Luigi Rossi Luciani e Alberto Vacchi.

Sia come sia, Ovs è uscita allo scoperto con la presentazione dei dati trimestrali, particolarmente positivi nonostante l'impatto dell'emergenza Covid. L'incremento delle vendite è stato del 6,1% annuo nel terzo trimestre del 2020, rispetto allo stesso periodo 2019, a 361 milioni di euro. L'ebitda del trimestre a 38,1 milioni, in calo dell'1,2%, l'ebit a 23,4 milioni in aumento dello 0,9%. L'utile prima delle imposte scende del 3% a 17,5 mln. Nei nove mesi chiusi a ottobre, le vendite calano del 25,7% a 736,7 milioni mentre l'ebitda è sceso del 60% a 40,1 milioni di euro con un ebit negativo per 3,1 milioni (da +57,4mln). Il risultato al lordo delle imposte è negativo per 19,5 milioni da +43,3 milioni di un anno fa. Migliora la posizione finanziaria a fine ottobre: l'indebitamento netto si riduce a 356,9 milioni da 39,2 milioni.

«L'andamento del terzo trimestre dell'anno - ha spiegato Bweraldo -, ancora caratterizzato dalla chiusura di alcuni punti vendita in numerose aree del territorio a partire dagli ultimi giorni di ottobre, ha dimostrato la resilienza ed il ruolo di OVS nel mercato dell'abbigliamento in Italia. Le vendite in aumento del 6,1% nel trimestre, e di circa il 10% prima della chiusura forzata di una parte del network, si sono tradotte in un ebitda allineato a quello dell'anno precedente e ad una generazione di cassa di quasi 54 milioni di euro, mentre nel terzo trimestre del 2019 il flusso di cassa era pari a 19 milioni di euro».

