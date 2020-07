MODA

ROVIGO Lo strappo si è consumato: Jacob Cohën e Giada si dicono addio. E a rimanere con il fiato sospeso sono il centinaio di lavoratori della seconda società, con sede ad Adria (Rovigo).

Il marchio dei jeans multitasche ma non per tutte le tasche, ideato a metà anni 80 dall'imprenditore padovano Adolfo Tato Bardelle (inventore anche di Americanino) e arrivato nell'olimpo della moda grazie al figlio Nicola Bardelle (tragicamente scomparso nel 2012 in un incidente stradale mentre era in Vespa a Saint Tropez), appartiene ancora alla famiglia con la vedova di Nicola, Jennifer Tommasi Bardelle, ora presidente di Jacob Cohën Company. La società già a gennaio aveva preannunciato che a partire dalla pre-collezione autunno-inverno 2021/2022 si sarebbero occupati in prima persona della produzione.

Per questo obiettivo Luca Roda è stato nominato, nell'aprile scorso, amministratore delegato della Jacob Cohen.

Si rompe, quindi il legame con Giada, spa a socio unico fondata ad Adria nel 1987, che, dopo aver operato per molte case di moda, si era sposata con il brand Jacob Cohën, del quale diventa licenziataria unica fino al 2021.

LICENZA IN SCADENZA

L'azienda, riconducibile alla famiglia Catania, legata a doppio filo con Jacob, ha ormai assunto una dimensione considerevole per una mono affidataria con oltre un centinaio di addetti, senza contare l'indotto, tanto da aver ipotizzato l'acquisto del marchio dei jeans di lusso.

La famiglia Bardelle però ha opposto un secco rifiuto e, anzi, avrebbe a sua volta avanzato la proposta di acquistare Giada. Proposta rifiutata dai Catania. E così un matrimonio pluriennale che nel tempo ha fatto la fortuna di entrambi i partner, con fatturati milionari, rischia di naufragare fra cause e controcause.

I sindacati non nascondono la preoccupazione per i possibili contraccolpi occupazionali a livello locale: «Dopo mesi di continuo tira-e-molla spiegano Fabio Zampirolli della Filctem Cgil ed Enrico Rigoli della Femca Cisl - con numerosi incontri, colpi di scena, liti e riavvicinamenti, sforzi di trovare un accordo economico e legale, sembra ormai definitivo ed irrevocabile il divorzio tra le due realtà: la proprietà del marchio Jacob Cohën Company da un lato e dall'altro Giada spa, che occupa ad Adria e negli outlet in Italia oltre 100 persone. La preoccupazione tra i dipendenti di Giada è altissima. Abbiamo già indetto un'assemblea nella giornata di lunedì per un immediato aggiornamento e confronto con tutte le maestranze dello stabilimento adriese».

PREOCCUPAZIONE

Jacob Cohën, spiegano Rigolin e Zampirolli, «ha dichiarato che comunque resterà in Veneto per la produzione fino a quando non sarà pronto lo stabilimento in via di completamento a Piove di Sacco (Padova), di fatto definitivamente affrancandosi dalla società di Franco Catania che da sempre si è occupata della produzione del denim di lusso del noto marchio. Non vi è a oggi chiarezza circa le prospettive per i dipendenti di Giada spa, che, non bastassero i negativi impatti nel settore moda derivanti dell'emergenza Covid, con il prossimo venir meno delle commesse del maggior committente si trovano in una struttura potenzialmente ridondante. Abbiamo sempre mantenuto una costante e cordiale interlocuzione con entrambe le aziende, aggiornando via via i dipendenti, ed è evidente che chiederemo appositi incontri già nei prossimi giorni. Ma stavolta, davvero, il divorzio si avvia verso un epilogo che sta preoccupando oltremodo i lavoratori che rappresentiamo e che potrebbe avere anche importanti ricadute nell'indotto, che porta lavoro a centinaia di persone in zona».

Francesco Campi

