Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MODAROMA Passa ai cinesi la proprietà delle scarpe di lusso Sergio Rossi, brand iconico del Made in Italy. Il gruppo finanziario asiatico Fosun ha infatti raggiunto un accordo per acquisire lo storico marchio romagnolo da Investindustrial. Il closing, secondo quanto spiega un comunicato ufficiale, sarà relativamente breve e terminerà nel mese di luglio. In effetti da mesi si parlava di una possibile dismissione della storica azienda,...