Moda, pronte 48mila assunzioni

LAVOROVERONA Confindustria Moda stima che il settore avrà bisogno di effettuare 48.000 nuove assunzioni entro il 2023, sia per rimpiazzare i pensionamenti previsti, sia per la crescita che il comparto ha registrato. I dati, resi noti alla manifestazione Job&Orienta in svolgiemnto a Verona, evidenziano come il 35% delle assunzioni saranno per diplomati e oltre il 7% laureati. Nel dettaglio per il settore Tessile-Abbigliamento e Pellicceria verranno cercate 22.000 persone, per Pelletteria-Concia-Calzature 23.100, per Occhialeria 1.900 e mille...