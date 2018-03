CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MODAPADOVA A chi mi domanda ragione dei miei viaggi rispondo che so bene quel che fuggo ma non so bene quel che cerco: l'inquietudine positiva, la carica di curiosità, il fascino dell'avventura, dell'ignoto, che Montaigne ci consegna con queste righe sono le caratteristiche dominanti di un mood nato dalla passione del viaggiare, dalla voglia di conoscere, di esplorare che allo stilista Alviero Martini - che si considerava portatore di un'anarchia stilistica - suggerì quella cifra grafica, le mappe di tutto il mondo stampate su accessori in...