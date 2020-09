MODA

MESTRE Il lungo contenzioso sui marchi dell'abbigliamento di moda Marina Yachting e Henry Cotton's, famosi in tutta Europa e anche in altri paesi del mondo ma con fulcro produttivo tra Padova e Venezia, prosegue dentro e fuori le aule dei tribunali. La sezione Imprese e Proprietà industriale del Tribunale lagunare ha recentemente emesso un'ordinanza dalla quale deriva che le srl Creso e Itinerant Show Room, facenti capo all'imprenditore padovano Enrico Gottardello e difese dagli avvocati Alessio Vianello e Lorenzo Boscolo dello studio Mda di Mestre con Vittorio Catelli e Giacomo Pescatore, possono continuare a produrre, distribuire e commercializzare i prodotti con i marchi Marina Yachting e Henry Cotton's registrati in Europa al Rmue (il Registro marchi dell'Unione europea) e pure alcuni che coesistono con marchi registrati in Italia.

Il Fallimento di Industries Sportswear Company rappresentato dall'avvocato Piergiovanni Cervato, sottolinea invece che il Tribunale veneziano «ha disposto nei confronti delle controparti e a favore del Fallimento l'inibitoria - cioè il divieto - della produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita e pubblicizzazione dei prodotti recanti la maggior parte dei marchi italiani Henry Cotton's e Marina Yachting, il ritiro dal commercio dei relativi prodotti, la pubblicazione del dispositivo su Vogue, e le ha condannate alla rifusione della maggior parte delle spese legali liquidate». Il Fallimento Industries Sportswear Company (che venne dichiarato nel 2017), sottolineando che «sta tutelando i marchi di cui è titolare», aggiunge che «l'ordinanza collegiale in oggetto è un'ordinanza cautelare, come tale dotata della provvisorietà ed interinalità tipica di tutti i provvedimenti cautelari che come tali non sono definitivi e non sono idonei a passare in giudicato». In attesa, dunque, di eventuali nuove pronunce dei Tribunali, l'ordinanza della sezione Imprese e Proprietà industriale del Tribunale di Venezia è comunque esecutiva e, nella pratica, consente al Fallimento Industries Sportswear Company di utilizzare i marchi Marina Yachting ed Henry Cotton's registrati all'Uibm (l'Ufficio italiano brevetti e marchi) e, di conseguenza per esclusione, alle società Creso e Itinerant Show Room di continuare a produrre, distribuire e commercializzare tutti gli altri marchi Marina Yachting ed Henry Cotton's registrati, invece, in Europa al Rmue (il Registro marchi dell'Unione europea).

