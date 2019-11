Mobile, sale con l'export il fatturato di Snaidero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Fatturato che sarà in crescita anche nel 2020, intorno al 10% per il solo brand Snaidero, grazie all'aumento dell'export in tutto il mondo, mentre il mercato domestico resta «asfittico e caratterizzato da bassi redditi ed aspettative negative». Un fatturato consolidato intorno ai 130 milioni «con redditività in linea con il piano industriale» a fronte di un ebitda 2017 del Gruppo largamente negativo e con un consolidato di 114 milioni, come ha detto Massimo Manelli, a.d. Gruppo Snaidero, di Majano (Udine), che da oltre 70 anni...