Martedì a Roma nella sede di Confindustria è previsto l'incontro tra organizzazioni sindacali, ArcelorMittal Italia e Invitalia, per entrare nel merito del negoziato del nuovo piano industriale dell'acciaieria. «La Fim Cisl, come sempre, parteciperà al Tavolo che dà finalmente il via ad un confronto atteso da tempo», afferma in una nota il segretario generale del sindacato dei metalmeccanici della Cisl Roberto Benaglia, aggiungendo che l'occasione sarà propizia «per sviscerare alcune questioni rimaste tutt'ora appese: come si intende sviluppare il piano industriale, come si vogliono realizzare gli investimenti tesi a rilanciare il polo di Taranto e soprattutto a renderlo sostenibile ambientalmente, e in che modo riprende e porta avanti tutto il piano delle bonifiche». Per la Fim, «tutela del lavoro e salvaguardia dell'ambiente sono nodi connessi, e siccome il risanamento ambientale ha bisogno di risorse per avanzare vogliamo sapere chi le mette, con quali tempistiche e su quali progetti».

Intanto è attesa entro il 10 febbbraio la decisione dell'antitrust Ue sull'operazione che prevede il conferiemento a Invitalia del controllo congiunto di AM InvestCo, la controllata di ArcelorMittal che ha in gestione le acciaierie dell'ex Ilva di Taranto. La firma dell'accordo per l'ingresso dello Stato nella gestione dello stabilimento di Taranto risale al 10 dicembre scorso.

