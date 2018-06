Missoni, Fsi entra con il 41% «Scommessa sulla crescita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOROMA La famiglia Missoni apre le porte dell'azienda a investitori esterni, ma comunque battenti bandiera italiana: il Fondo strategico italiano, guidato da Maurizio Tamagnini, entra infatti nel capitale della casa di moda, famosa in tutto il mondo per la sua maglieria colorata, con una quota del 41,2%. Il controllo dell'azienda resta quindi in mano alla famiglia, che mantiene una partecipazione del 58,8%. Fsi investirà in Missoni circa 70 milioni di euro, «completamente al servizio della crescita» ha spiegato Tamagnini. Obiettivo...