Milleproroghe, più soldi per i Comuni

LA MISURAROMA Un po' di ossigeno per gli enti territoriali, in particolare Comuni e Province. C'è anche questo nel decreto milleproroghe che ieri è stato approvato dal Senato, accanto ad una serie di norme sui più vari argomenti tra cui quello scottante dei vaccini. Ora il provvedimento si trasferisce al Senato per la seconda lettura.In tutto le risorse che diventano spendibili ammontano a poco più di due miliardi. Provengono da due canali diversi, ma rispondono comunque in qualche modo ad un annoso problema molto sentito dagli enti...