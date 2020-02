IL PROVVEDIMENTO

ROMA Sul decreto Milleproroghe ieri è stata chiesta la fiducia alla Camera. Il testo, blindato, passerà al Senato. Il termine di 60 giorni per la conversione in legge scade a fine mese. Originariamente il provvedimento comprendeva 43 articoli divisi in 166 commi. Alla fine i commi sono diventati 434. Resta la norma sulla revoca delle concessioni autostradali: è previsto che il servizio venga affidato temporaneamente all'Anas, con una nuova suddivisione di penali e risarcimenti tra Stato e concessionario. C'è anche lo slittamento al 31 luglio dell'aumento dei pedaggi. Per la ex Ilva è stata prorogata la cigs. Riaperti i termini per la stabilizzazione dei precari della Pa. I medici specialisti potranno restare al lavoro oltre il limite del 40. anno di servizio non oltre i 70 anni di età. Ecobonus da 2500 euro per l'acquisto di auto meno inquinanti. Rca auto familiare: al bonus, cioè la possibilità di beneficiare della classe di merito del familiare più virtuoso, si aggiunge un malus. Energia: il mercato tutelato per le imprese terminerà nel 2020, per microimprese e famiglie resterà fino a gennaio 2022.

