LA DECISIONE

NEW YORK La scelta è fatta, ma l'annuncio verrà solo oggi. La piattaforma di video musicali TikTok ha trovato un acquirente negli Usa, così come le aveva imposto di fare il presidente Donald Trump. L'offerta in pole position è quella della cordata Microsoft-Walmart, con Oracle come unico concorrente. Nelle ultime ore invece sono spuntati due contendenti interessati alla distribuzione internazionale fuori dagli Usa. Uno è il gruppo londinese di private equity Centricus Assets che potrebbe fare da scudo ad un'azienda estera; l'altra è la Triller Inc. di Los Angeles, la quale opera nello stesso campo dei video e della musica, ma con un target di consumatori adulti. Il prezzo dell'acquisto oscilla tra i 20 e i 230 miliardi di dollari. Dietro il negoziato commerciale, l'ombra della politica continua ad avere un ruolo fondamentale, al punto di minacciare l'esito finale della transazione. Il governo di Pechino venerdì scorso ha inserito l'Intelligenza Artificiale tra i settori di tecnologia la cui cessione fuori dai confini nazionali deve essere approvata dal ministero del Commercio. TikTok usa componenti della AI, e per questo l'eventuale vendita richiederà l'apertura di un processo di autorizzazione che richiede circa un mese per essere completato. Dietro la decisione c'è una levata di orgoglio da parte della burocrazia cinese, umiliata finora dall'arroganza con la quale Trump ha richiesto la vendita di TikTok sulla base di sospetti di spionaggio mai sostanziati, e poi l'ha amministrata con un controllo asfissiante, tale da determinare le dimissioni del ceo Kevin Mayer. Donald Trump tra l'altro non ha mai chiarito se scherzava quando ha detto che si aspetta che la vendita produca una fetta maggioritaria del valore di acquisto nelle tasche del governo Usa. L'altro messaggio che Pechino intende dare è che anche le aziende cinesi sono depositarie di proprietà intellettuale sensibile, che il governo intende proteggere. Walmart si era lanciata nella gara per l'acquisto fino dal primo momento, intenzionata a conquistare una porzione maggioritaria di TikTok, e di dividere la proprietà con Softbank e Alphabeth (Google). Il governo Usa ha obiettato che l'azienda doveva finire nelle mani di un nuova proprietà che avesse come primo investitore un'azienda del settore tecnologico. Per questo il gigante della distribuzione dell'Arkansas si è alleato con Microsoft, questa volta in una posizione di minoranza. L'ingombrante ingerenza della politica ha complicato la trattativa in ogni passaggio, e ha forzato tempi di negoziato poco realistici per una vendita di questo calibro.

ULTIMATUM

L'ultimatum voluto da Donald Trump scade il 20 di settembre, data nella quale il beneplacito di Pechino potrebbe non essere ancora pervenuto.

Flavio Pompetti

