METALMECCANICOPADOVA Carraro ha ceduto per 17 milioni a Bonfiglioli il restante 45% della società O&K Antriebstechnik. Nel novembre 2015 il gruppo metalmeccanico padovano aveva ceduto una prima quota del 55%. «In un contesto di mercato particolarmente dinamico, che ci vede impegnati nei nostri principali settori di riferimento in ogni area del mondo, abbiamo colto l'opportunità di accelerare la cessione della quota rimanente di O&K Antriebstechnik in una logica di ulteriore focalizzazione sul nostro core business - commenta Enrico Carraro,...