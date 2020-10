GLI AUMENTI

ROMA La trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici si interrompe al primo appuntamento per discutere del salario: la Federmeccanica ha infatti confermato la disponibilità solo ad aumenti sui minimi contrattuali strettamente legati all'inflazione ed i sindacati hanno deciso di interrompere la trattativa. Si tratta - sottolineano - di meno di 40 euro di aumento a regime al quinto livello nei prossimi tre anni (la durata prevista del nuovo accordo dovrebbe essere 2020-22 dato che il contratto è scaduto a fine 2019) a fronte dei circa 144 chiesti. In pratica si tratterebbe di appena il 2% di aumento salariale a fronte dell'8% chiesto dai sindacati. Sono stati quindi annullati gli appuntamenti già fissati per oggi e per il 14 e il 15 ottobre. Mentre per i lavoratori del settore (circa 1,4 milioni) è scattato lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari. Sempre stamaatina le segreterie di Fiom, Fim e Uilm si incontreranno per decidere le eventuali iniziative di protesta a sostegno della vertenza. «Da novembre scorso a oggi - dice la numero uno della Fiom, Francesca Re David - Federmeccanica non ha mai cambiato idea sul salario. Non c'entra la crisi legata alla pandemia Covid-19. Se gli industriali dicono che l'adeguamento dei minimi salariali si basa sull'inflazione non c'è la trattativa sul contratto nazionale dei metalmeccanici»: La Uilm con il segretario generale, Rocco Palombella, parla di posizione «suicida» della Federmeccanica che intende «rinnovare il contratto senza l'aumento dei minimi contrattuali».

