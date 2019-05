Messina: «Utili boom per Intesa nel 2019»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTIROMA L'obiettivo, per Intesa Sanpaolo, rimane quello di creare ancora più valore per gli azionisti. Non è soltanto un impegno considerato finora «inderogabile» al pari della «tutela dei soci» come ha sottolineato il presidente, Gian Maria Gros-Pietro. È un impegno preciso anche per il futuro per Carlo Messina che ieri in occasione dell'assemblea annuale che ha approvato il bilancio e rinnovato il cda, ha promesso agli azionisti conti ancora più floridi, ma anche escluso «di avere dossier di fusioni sul tavolo». «Non ci sono...