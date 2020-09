IL PROGETTO

ROMA «È doveroso impegnarsi per far sì che ci possano essere delle basi di recupero da questa crisi, sicuramente complessa, ma da cui sono convinto che il Paese uscirà ancora più forte, perché il Paese è sicuramente forte». Ne è convinto Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, intervenendo in collegamento video alla presentazione di Rinascimento Firenze, progetto da 60 milioni di euro per sostenere le piccole e le micro imprese della città toscana sviluppato con la Fondazione Cr Firenze. Il numero uno della prima banca italiana vede comunque già la ripresa. «Stiamo vivendo dei segnali di recupero: credo possa essere una di quelle condizioni che, se acceleriamo, possono consentire nel 2021 di avere un rimbalzo significativo del Pil del Paese, e questo porterà a un'accelerazione dell'uscita dalla crisi», ha osservato il banchiere, sottolineando che Intesa Sanpaolo «è certamente un pilastro dell'economia reale e sociale dell'Italia. Questo ci porta a una responsabilità in termini di presidio di ciò che è importante per un Paese dove abbiamo 500 miliardi di impegni, e ad essere un soggetto che deve essere presente, vicino soprattutto a chi ha bisogno, vicino ad aziende e persone».

«La vera priorità che deve affrontare il nostro Paese» è «lavorare sulle disuguaglianze sociali e per la tutela dell'occupazione», ha poi osservato Messina. «Oggi la disuguaglianza sociale - ha aggiunto - può portare verso la povertà, e dall'altra parte la difesa dell'occupazione può cercare di mitigare gli impatti che deriveranno dalla crisi».

