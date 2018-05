Messina: «La cedola di Intesa sarà generosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PERFORMANCEROMA Il piano di impresa di Intesa Sanpaolo è partito di slancio, per dirla con le parole del ceo Carlo Messina. I conti del primo trimestre 2018, approvato ieri dal consiglio presieduto da Gian Maria Gros-Pietro, segnano infatti un risultato netto di 1,25 miliardi, in crescita del 39% rispetto allo stesso periodo del 2017. I proventi operativi netti sono saliti del 14,2% a 4,8 miliardi, interessi per 1,86 miliardi (+2,8%) e commissioni totali per 2 miliardi (+8,2%).In aumento dell'11,8% a 2,3 miliardi i costi operativi, sebbene...