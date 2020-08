LA STRATEGIA

ROMA «Sicuramente in termini di scelta della persona che dovrà prendere le redini di Ubi fino all'incorporazione è importante individuare una figura di prestigio che ha già dimostrato di saper guidare con successo strutture complesse e squadre. Credo che questo identikit corrisponda alla figura di Gaetano Miccichè».

Carlo Messina ha confermato le anticipazioni: il banchiere che è stato determinante per consolidare il successo di Banca Imi e oggi è chairman della divisione Corporate & Investment Banking, nata post incorporazione della banca d'affari, sarà nominato domani dal cda di Ubi quale nuovo amministratore delegato fino alla confluenza in Intesa Sanpaolo in programma ad aprile 2021.

Sarà un compito che Miccichè ha la capacità e la statura per svolgere e che si è anche conquistato sul campo nelle ultime settimane quando, battendo a tappeto i territori fra Bergamo, Brescia, Cuneo, Biella, ha incontrato fior di imprenditori ed operatori economici con i quali ha un consolidato rapporto, per convincerli ad aderire all'Opas.

LA SVOLTA

Intesa Sanpaolo più Ubi Banca diventa un «campione nazionale in grado di competere con successo a livello europeo. Saremo vicini o prossimi alla prima banca europea» per valore di Borsa, che è Bnp Paribas.

Secondo il suo stile sobrio, Messina non fa grandi proclami davanti agli analisti finanziari riuniti per la semestrale di Intesa chiusa nuovamente ai massimi (miglior utile dal 2008), commentando il successo dell'Opas al 90,2%.

«Parte un nuovo capitolo del nostro gruppo. Insieme siamo più forti e abbiamo alto potenziale di crescita. Un benvenuto caloroso ai colleghi Ubi, li considero già una parte del nostro gruppo», ha proseguito il banchiere artefice della clamorosa operazione.

Per evitare che l'aggregazione possa incutere la soggezione tipica di un'annessione, ha assicurato: «Guiderò personalmente il team dedicato a selezionare i talenti di Ubi per inserirli nei percorsi di carriera nel gruppo Intesa Sanpaolo».

RIPARTENZA LEGGERA

La nuova banca vuol partire pulita.

«Ridurremo i crediti deteriorati - ha aggiunto - senza impatti sugli azionisti e pagheremo dividendi elevati. Ci sarà una grande attenzione al territorio e alle comunità, ai clienti e alle persone del gruppo Ubi Banca».

La combinazione con Ubi Banca aggiunge «ulteriore valore, migliorando la qualità dell'attivo e creando importanti sinergie senza oneri sociali e con un rischio di execution molto basso dato l'eccellente track record di Intesa Sanpaolo nella gestione delle integrazioni in Italia».

NUOVO PIANO A FINE 2021

Messina è quindi tornato sul dividendo ai soci, specie le fondazioni azioniste che lui tiene in massima considerazione. «Pagare i dividendi è una priorità per una banca. Noi possiamo dare supporto all'economia reale attraverso i dividendi», ha commentato pur avendo «grande rispetto per le indicazioni Bce le cui decisioni noi rispettiamo».

Ma in un clima di dialogo con Francoforte «cercheremo di fare tutto il possibile per avere l'autorizzazione a pagare il dividendo. Per il momento non c'è nessuna apertura ma credo che poi entro la fine dell'anno, se ci saranno segnali di ripresa, anche la Bce potrebbe riconsiderare la possibilità di riavviare una discussione con le banche che hanno un eccesso di capitale per remunerare gli azionisti. E sarà l'economia reale a beneficiare del pagamento».

NIENTE RISIKO

Messina ha infine escluso che Intesa Sanpaolo possa partecipare a un giro di risiko in Europa e ha annunciato il nuovo piano di impresa del nuovo gruppo per la fine del 2021.

r. dim.

