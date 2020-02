LA SENTENZA

BOLOGNA Nessun colpevole per il primo crac di Mercatone Uno, storico marchio dell'arredamento e della grande distribuzione con sede a Imola (Bologna), legato anche al volto e alle imprese sportive di Marco Pantani. Il gup Domenico Truppa ha assolto tutti e sei gli imputati, con la formula perché il fatto non sussiste. Tra di loro, anche le tre figlie del patron Romano Cenni, morto il 13 marzo 2017. La Procura bolognese, che ha coordinato le indagini della Guardia di Finanza, contestava loro la bancarotta per distrazione e nello specifico diverse operazioni societarie, fatte tra il 2005 e il 2013, per depauperare l'azienda, arrivando a sottrarre nel tempo 300 milioni alla società, che poi entrò in amministrazione straordinaria. E proprio dopo questo primo dissesto, ad agosto 2018, il gruppo sembrò poter rinascere quando i 55 punti vendita furono acquistati da Shernon Holding. Anche questa società però è finita a sua volta in crisi: il 25 maggio 2019 ne fu dichiarato il fallimento. Secondo la Procura di Milano, dove è in corso la nuova indagine, lasciò un buco da 80-90 milioni. E circa 1.800 lavoratori nei guai: per loro a inizio gennaio è stata prorogata la cassa integrazione straordinaria, fino a maggio. Le motivazioni dell'assoluzione saranno depositate entro 90 giorni, ma potrebbero aver tenuto conto degli esiti di una perizia tecnica e della condotta riparatoria degli imputati.

LA DIFESA

«Quando il gruppo entrò in crisi» ci fu «l'impiego di ingentissime risorse familiari messe a disposizione della società Mercatone», ha ricordato l'avvocato Luca Sirotti che, insieme ai colleghi Chiara Tebano e Olmo Artale, ha difeso le sorelle Cenni e Beccari. Il legale ha definito la sentenza «un risultato che premia le condotte assolutamente legittime e corrette della famiglia Cenni». Alla lettura del verdetto alcuni imputati presenti, in lacrime, hanno abbracciato i difensori.

