Mercatone Uno: stop consegne, insorgono i consumatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIROMA Mercatone Uno, il curatore chioude i magazzini, i prodotti anche se già pagati non verranno consegnati. Federconsumatori insorge e chiede un incontro ai Ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico per tutelare i diritti dei cittadini coinvolti. Il curatore fallimentare della società di vendita d'arredamento ha comunicato a clienti e creditori che i prodotti già acquistati e pagati non verranno consegnati. «Una doccia gelata per circa 20.000 famiglie, che subiscono così una grave perdita economica e che anche qualora...