Mercato in crisi: Mittal (ex Ilva) mette in cassa integrazione 1400 lavoratori

ACCIAIOROMA Non c'è pace all'Ilva di Taranto. Appena una settimana fa i vertici della nuova proprietà, ArcelorMittal Italia, avevano assicurato: la riduzione della produzione di acciaio decisa dal gruppo in Europa non coinvolgerà l'Italia salvo un rallentamento dei programmi di aumento produttivo previsti dal piano industriale per Taranto. Non è andata così: ieri, a sorpresa, l'azienda ha annunciato la richiesta di cassa integrazione per 1400 dipendenti del Siderurgico di Taranto per oltre tre mesi (13 settimane). «È una decisione...