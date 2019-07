Mercato dell'auto giù anche a giugno, record di elettriche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È ancora in calo il mercato italiano dell'auto. A giugno sono state vendute 171.626 auto, il 2,08% in meno dello stesso mese del 2018. Chiude in rosso anche il primo semestre con 1.082.197 immatricolazioni, pari a una flessione del 3,52% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Registrano un record grazie anche all'ecobonus - spiega il presidente dell'Anfia, Paolo Scudieri - le auto elettriche in termini di unità vendute (1.456) e di quota di mercato (0,8%), con volumi più che triplicati rispetto a giugno 2018. Nel primo semestre...