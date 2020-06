L'INIZIATIVA

ROMA «Fin da prima del lockdown stavamo valutando se aprire un nuovo stabilimento. Sul tavolo avevamo diverse alternative in tutto il mondo, alcune anche più vantaggiose dell'Italia. Ma alla fine abbiamo chiuso il dossier e ci siamo detti che siamo la prima azienda farmaceutica italiana e questo è il momento di privilegiare il nostro Paese». Così Lucia Aleotti, azionista e componente del board di Menarini, racconta la scelta della multinazionale toscana di investire 150 milioni di euro in un nuovo stabilimento ultra-tecnologico.

UN AIUTO ALLA RIPARTENZA

Un innovativo centro produttivo da 40 mila metri quadri che sorgerà nell'area di Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze, da sempre quartier generale del gruppo, e darà lavoro a 250 persone dirette e ad altrettante nell'indotto. «Più che una decisione imprenditoriale - continua - quella mia, di Alberto Giovanni (il fratello, ndr) e dell'intero consiglio di amministrazione è stata una scelta presa con il cuore e dettata anche dalla voglia di dare l'esempio». Un segnale a favore della ripartenza che «ci auguriamo possa innescare un effetto a catena che spinga altre aziende a fare lo stesso» e, quindi, a tornare ad investire nella Penisola. Un «modo di gettare il cuore oltre l'ostacolo» che dovrebbe coinvolgere soprattutto i protagonisti di quei settori industriali che «sono cruciali per il nostro Paese», proprio come quello farmaceutico che «è un'eccellenza italiana e, anche se a volte lo dimentichiamo, è già un traino per il futuro a livello economico, occupazionale e sanitario». L'intero comparto infatti è il terzo in termini di investimenti di ricerca e sviluppo nella Penisola e vanta un ruolo di leadership in tutta Europa grazie ad un valore della produzione di 32,2 miliardi di euro ed una crescita dell'export costante (+117% in 10 anni, raggiungendo i 26 miliardi di euro nel 2018).

Il nuovo stabilimento di Menarini che avrà una capacità produttiva annua di 100 milioni di confezioni (circa 3 miliardi di compresse), sarà interamente votato all'Industry 4.0. Vale a dire che al suo interno i sistemi di automazione e di digitalizzazione avranno un ruolo fondamentale, permettendo all'industria di essere smart e perseguire anche i propri obiettivi di sostenibilità ambientale. Nonostante l'importanza dell'innovazione tecnologica però, al centro del progetto restano le persone. «Lo dobbiamo ai nostri dipendenti - spiega Aleotti - sono stati straordinari durante l'emergenza. Soprattutto quando all'inizio di marzo abbiamo riconvertito un impianto di produzione di Firenze per produrre gel disinfettante da donare ad ospedali e a forze di polizia. Abbiamo avvertito uno spirito di solidarietà che è la forza della nostra azienda». Per questo«a loro chiederemo di scegliere un nome per lo stabilimento».

Francesco Malfetano

