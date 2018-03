Menarini assume il dipendente numero 17mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Dipendente numero 17mila per il gruppo Menarini. La neoassunta, si legge in una nota del gruppo, si chiama Lara, ha 28 anni, ha studiato Chimica e Tecnologie Farmaceutiche allUniversità di Firenze e ora lavora per Menarini Ricerche. Presente in 136 paesi del mondo, Menarini continua comunque a investire moltissimo in Italia e dei 17.000 dipendenti del Gruppo, più di 3.700 lavorano sul territorio italiano. Di questi, quasi 300 sono stati assunti negli ultimi due anni, la maggior parte dei quali nella sede centrale di Firenze. Con unetà...