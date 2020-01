Mediolanum: extra dividendo La raccolta arriva a 4,1 miliardi

FINANZA

MILANO Banca Mediolanum: dividendo straordinario in contanti sul 2019, cedola ordinaria superiore ai 40 centesimi pagata negli ultimi tre anni e via libera al cambio in Mediobanca voluto da Leonardo Del Vecchio. Con Piazzetta Cuccia il presidente del gruppo Ennio Doris esclude una fusione, al pari che con altri big come Fineco e Azimut, ma si dichiara favorevole a modificare lo statuto nei punti che riservano la carica a chi è stato dirigente della banca per almeno tre anni.

In vista del rinnovo del cda alla prossima assemblea di ottobre l'idea di modificare le regole, per poter proporre un nome diverso da Alberto Nagel, era stata attribuita a Leonardo Del Vecchio, diventato primo socio con poco meno del 10% di Mediobanca dopo l'uscita di Unicredit. Ma il numero uno di Mediolanum, che ha una quota pari al 3,28%, la sposa per una diversa motivazione: «È stata una cosa anomala, inserita quando un socio bancario, Unicredit con Capitalia, era arrivato al 18%. Era una scelta obbligata per difendere l'autonomia di Mediobanca. Adesso credo non sia più necessario e si torni alla normalità», spiega Doris. Per Mediobanca ha ribadito la ricetta di «andare sempre di più in direzione di essere una public company. Il singolo socio può acquisire quote ma se il mercato e gli investitori non sono d'accordo può fare poco», aggiunge riferendosi alla Delfin di Del Vecchio.

Mediolanum ha chiuso il 2019 con 4,1 miliardi di raccolta totale. Ormai il gruppo, controllato col 40% dalla famiglia Doris, è sempre più una banca a tutto tondo, attiva non solo nel risparmio gestito ma anche nei prestiti e nelle assicurazioni ed è tra l'altro impegnata a riproporre ai clienti i Pir, dove conta di raccogliere 700 milioni nel 2020 (senza il mese di gennaio). Come sottolinea l'Ad Massimo Doris si tratta di una cifra non lontana dagli 800 milioni raggiunti nell'intero 2017, prima dell'intervento del precedente governo che aveva tolto appeal allo strumento. La raccolta complessiva del mercato dei Piani individuali di risparmio è prevista quest'anno fra 3,5 e 4 miliardi.

NUOVA OFFERTA

L'istituto continua la caccia a nuovi clienti e offre un tasso di interesse del 2% annuo lordo sulle nuove somme vincolate a sei mesi e un canone di tenuta del conto corrente a zero per il primo anno.

