Mediobanca, Unicredit vende l'8% Del Vecchio diventa primo azionista

IL RIASSETTOROMA Svolta storica in Mediobanca e nella ex galassia del Nord. Ieri non senza sorpresa, Unicredit ha tagliato gli antichi legami, vendendo sul mercato con una procedura accelerata (abb) l'intera quota dell'8,4% in piazzetta Cuccia per circa 800 milioni. Avendola in carico a 9,89 euro, la plusvalenza dovrebbe attestarsi oltre i 50 milioni. La decisione è stata presa all'unanimità dal cda che ha approvato i conti a settembre. Ieri il titolo Mediobanca ha chiuso a 10,78 euro.Con l'uscita dall'azionariato di Gae Aulenti, cambia la...