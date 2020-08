L'OPERAZIONE

MILANO Balzo del 5,9% di Mediobanca ieri in Borsa (7,23 euro) in vista delle mosse di Leonardo Del Vecchio che, forte del 9,9% del capitale di Piazzetta Cuccia, attende per fine agosto l'autorizzazione ufficiale delle Bce a salire fino al 19,9% e consolidarsi come primo azionista della banca d'affari, confermatasi negli ultimi tempi come crocevia delle più importanti partite finanziarie. Una ragione in più, oltre ovviamente alla quota del 13% nelle Generali, che spiega il confronto all'interno del governo sull'opportunità di una norma che protegga Piazzetta Cuccia da manovre destabilizzanti e i contrari che valutano ogni intervento inibitorio incompatibile con le regole Ue.

Per tornare a Del Vecchio, che nell'operazione si muove attraverso il braccio finanziario Delfin, l'ok ufficiale della Bce - che ha deliberato il via libera giovedì 6 - è atteso dopo Ferragosto, comunque entro il 24 quando scade il termine dei 60 giorni dalla richiesta. Secondo le voci, come prima mossa Delfin potrebbe aumentare la propria partecipazione dal quasi 10% attuale al 13-14%, superando così anche il patto di consultazione che riunisce il 12,5% del capitale e ha come maggior azionista Mediolanum. Quanto a Del Vecchio, l'imprenditore proprio non ci sta a farsi cucire addosso l'immagine dell'aggressore, e anche di recente ha ribadito la sua profonda italianità ricordando che i successi conquistati nel mondo con la sua Luxottica hanno sempre portato i maggiori benefici all'Italia.

