Mediobanca, Pesenti lascia il patto in anticipo

L'ACCORDOMILANO Italmobiliare completa il disimpegno da Mediobanca svincolando l'ultimo 0,98%. Ieri il cda della holding della famiglia Pesenti, ha deliberato la disdetta anticipata dall'accordo parasociale, entro la finestra del 30 settembre. Il patto che scadrà il 31 dicembre 2019, al netto del gruppo bergamasco, vincolerà il 27,49%. Italmobiliare comunque ha fatto sapere che al momento la quota non è in vendita. Per una società di investimento, si fa notare, dover mantenere completamente bloccati circa 80 milioni (il valore della...