MILANO Mediobanca vara la lista di 15 candidati per il rinnovo del board, da sottoporre all'assemblea del 28 ottobre. Ieri il cda ha confermato 11 consiglieri uscenti, tra cui il presidente Renato Pagliaro, l'ad Alberto Nagel e il direttore generale Francesco Saverio Vinci. In lista restano anche Maurizia Angelo Comneno, Maurizio Carfagna, Maurizio Costa, Valèrie Hortefeux, Maximo Ibarra, Elisabetta Magistretti, Vittorio Pignatti Morano e Gabriele Villa. Escono Marie Bollorè e Alberto Pecci, quest'ultimo per raggiunti limiti di età. Al loro posto Virginie Banet e Laura Cioli che rientra nel consiglio. Gli ultimi due posti in lista sono occupati da Roberta Casali e Romina Guglielmetti, che tuttavia non entreranno in consiglio se verrà presentata una lista di minoranza. La compagine di candidati, sottolinea una nota, «include due terzi di consiglieri indipendenti e il 47% di rappresentanza femminile».

L'assemblea del 28 ottobre, sarà chiamata ad esaminare in sede straordinaria una proposta di modifiche statutarie, già autorizzate dalla Bce, relativa a profili di governance. Le modifiche prevedono poi di graduare il numero di dirigenti membri in consiglio in funzione della sua dimensione. Viene poi introdotto il vincolo statutario che gli amministratori indipendenti rappresentino la maggioranza mentre la soglia di partecipazione che identifica gli azionisti significativi è elevata al 3%. Viene infine modificato il meccanismo di elezione del consiglio mediante il voto di lista.

