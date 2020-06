LA RICHIESTA

ROMA La mossa di Leonardo Del Vecchio fa volare la galassia Mediobanca-Generali. Ieri l'aria di riassetto ha eccitato Piazza Affari, dopo che il patron di Luxottica ha confermato di avere chiesto alla Bce l'autorizzazione a salire fino al 20% di Piazzetta Cuccia, di cui già controlla il 9,9%, cui fa capo il 13% di Generali e della quale Del Vecchio possiede il 4,8% (altri azionisti sono Francesco Gaetano Caltagirone con il 5,1%, la famiglia Benetton con il 4% e De Agostini con l'1,4%). Un 20% che, qualora la Bce dovesse dare l'ok, fa di Del Vecchio il primo azionista di Piazzetta Cuccia.

In questa prospettiva, nei primi minuti di negoziazione il titolo Mediobanca non è riuscito a fare prezzo tanta era la domanda, per poi aprire con un balzo del 13% e archiviare la seduta a quota 6,3 euro (+8%). Assai robusti sebbene non eccezionali gli scambi: quasi 18 milioni di azioni, pari al 2% del capitale. Bene anche il trend delle Generali: il titolo del Leone ha infatti chiuso in rialzo del 3,2% a 12,89 euro, dopo aver toccato un massimo a 13,07 euro. Segno che il mercato scommette sugli effetti che può avere anche a valle la modifica degli equilibri azionari nella holding bancaria guidata dal ceo Alberto Nagel.

Lo scatto dei titoli è partito dopo che Delfin, la holding lussemburghese di Del Vecchio, ha confermato le indiscrezioni diffuse alla vigilia. «Il 29 maggio è stata depositata presso la Banca d'Italia istanza per l'autorizzazione ad incrementare la partecipazione detenuta da Delfin e dal cavaliere Leonardo Del Vecchio, rispettivamente in via diretta ed indiretta, in Mediobanca al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e fino all'ulteriore soglia autorizzativa del 20%», spiega la nota ufficiale. Il procedimento autorizzativo, «salvo sospensione ha una durata massima di 60 giorni lavorativi dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica da parte della Banca d'Italia».

Senza dubbio una mossa per diversificare il portafoglio, ma destinata anche a modificare gli equilibri nella galassia Mediobanca-Generali, dicono gli analisti. Mentre una precisazione riportata dall'agenzia Radiocor esclude l'intenzione da parte di Delfin di voler presentare liste alternative per il cda dell'istituto, perlomeno non in occasione del prossimo rinnovo.

L'avanzata di Del Vecchio in Mediobanca è iniziata a settembre scorso con una quota di poco più del 6% poi arrotondata nei mesi successivi mentre si delineava anche la rotta immaginata da Delfin per Piazzetta Cuccia. Così in prima battuta, a ottobre, il patron di Luxottica aveva auspicato che Mediobanca tornasse a fare di più la banca d'affari con vocazione internazionale e meno dipendente dal credito al consumo di Compass e dai dividendi delle Generali. Poi però aveva espresso apprezzamento per il nuovo piano industriale, presentato da Nagel il 12 novembre, che in gran parte confermava le linee di quello precedente con lo sviluppo del risparmio gestito di CheBanca: va nella direzione auspicata da Delfin, aveva dichiarato Del Vecchio.

Ora tocca alla Bce prendere una decisione. Ma l'istruttoria, a quanto si apprende, è appena agli inizi. I tempi - come si legge sul sito della Vigilanza bancaria - richiedono di norma un massimo di 60 giorni. Ma possono allungarsi di ulteriori 20 giorni, 30 in alcuni casi particolari. La logica della qualifying holding procedure, è garantire «azionisti idonei» in un settore delicato come quello bancario. I criteri per valutare tale idoneità sono la reputazione del potenziale azionista e la sua solidità finanziaria, la competenza e onorabilità degli amministratori che intende nominare, l'adeguatezza ai requisiti prudenziali che la banca bersaglio avrà dopo l'acquisizione, oltre a valutazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Sono i joint supervisory team (i tecnici della Bce e di Bankitalia) a proporre una decisione al Consiglio di Vigilanza. L'ultima parola spetta al direttivo Bce.

