Mediobanca, Ennio Doris sale ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVENEZIA Sfida per Mediobanca. Mentre il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio si muove in grande e ha già circa il 10% del capitale, Ennio Doris - fondatore, presidente e azionista di riferimento di Banca Mediolanum - continua ad acquisire piccoli pacchetti di azioni della banca di piazzetta Cuccia. L'ultima operazione è di pochi giorni fa: la Finprog Italia, cassaforte della famiglia padovana, ha acquistato 60mila azioni di Mediobanca (- 0,98% ieri in Borsa a 10,15 euro) per un esborso di poco superiore a 600mila euro....